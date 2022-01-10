Махачкала, , 09:18 — REGNUM В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Мурадхана Ризаева. Его расстреляли утром 3 января в Махачкале. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний местный житель, сообщили 9 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, задержанный произвел несколько выстрелов из гладкоствольного огнестрельного оружия в Мурадхана Ризаева, от полученных ранений тот скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В рамках его расследования и был задержан подозреваемый. В настоящее время ведется следствие и принимаются меры для установления соучастников преступления.

Как сообщает ряд СМИ, убитый являлся учредителем строительной компании ООО «Гранит». Ранее он был осужден на 4,5 года колонии по делу о хищении 576 млн рублей из бюджета республики, а также легализации части этой суммы в размере 4,7 млн рублей, пишет «Дагестанская правда».

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