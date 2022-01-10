Пермь, , 09:18 — REGNUM В пяти городах Пермского края в 2022 году появятся новые площадки ГТО. Об этом сообщает минспорта региона.

Площадка ГТО Permkrai.ru

Объекты построят в Березниках, Кунгуре, Бардымском, Чердынском и Верещагинском округах. На создание площадок из федерального бюджета выделено свыше 14,5 млн рублей. Еще по 5% от этой суммы выделят краевой и муниципальный бюджеты.

Спортплощадки оснастят всесезонными уличными тренажерами: силовыми снарядами, турниками, скамьями для жима лежа, кардиотренажерами и другим оборудованием. На новых объектах смогут тренироваться и маломобильные граждане, для них также предусмотрено оборудование. Все площадки ГТО будут типовыми, с одинаковой комплектацией инвентарем.

Добавим, за последние три года в Пермском крае построено 37 площадок ГТО.