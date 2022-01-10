Иркутск, , 09:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 10 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7247 человек, причём вновь 15 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 160 116 (+288 за сутки).

Госпитализированы 2065 (+9 за сутки).

В то же время излечились 148 995 пациентов (+918 за сутки). Ещё 594 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за сутки данные не изменились).

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