Нур-Султан, , 09:17 — REGNUM Ситуация в Казахстане после массовых беспорядков стабилизирована и находится под контролем. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

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«По состоянию на 10 января ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на данный момент освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз.

Кроме этого, отмечается, что также была обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия и боеприпасов.

«Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляются фиксация и сбор следов преступной деятельности», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что привлечение сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан позволило разрушить «все планы по дестабилизации ситуации» в республике.