Владивосток, 10 января 2022, 09:19 — REGNUM Приморцы, занимающиеся развитием личных подсобных хозяйств и официально зарегистрированные как самозанятые, получат господдержку. Это позволит насытить рынок края натуральной продукцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
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Субсидии от государства можно будет получить с 2022 года.
«Это решение поддержит самозанятых, которые развивают личные подсобные хозяйства на территории Приморского края. Будет способствовать наращиванию производства овощей, молока и мяса, что позволит насытить рынок местной качественной продукцией», — прокомментировали специалисты.
В 2021 году поддержку по линии соцзащиты получили около 60 самозанятых хозяйств.
Как сообщало ИА REGNUM, более 118 млн рублей субсидий на поддержку агрострахования выплатили сельхозпроизводителям в Башкирии.