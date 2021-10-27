Ярославль, 10 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В арбитражный суд Ярославской области подан иск о банкротстве ООО «Ключ здоровья», которое не вернуло кредит в 7 миллионов рублей муниципальной компании «Ярославские энергосистемы». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт арбитражного суда.

Yarnews.net Ларек «Ключ здоровья»

Еще в 2020 году «Ключ здоровья» установил в городе 21 ларек, торгующий водой. В октябре 2020 года компания взяла кредит в 7 миллионов рублей у АО «Ярославские энергосистемы» (собственником данного предприятия является КУМИ мэрии Ярославля). В течение 2021 года «Ключ здоровья» не раз оказывался в центре политического противостояния в Ярославле. Гендиректор компании является знакомым мэра города Владимира Волкова, и на муниципалитете Ярославля неоднократно ставился вопрос о конфликте интересов градоначальника. В частности, депутаты от фракций КПРФ и «Справедливой России» высказывали сомнения, что кредит в 7 миллионов рублей будет возвращен. В «Ярославских энергосистемах» говорили об обратном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в октябре 2021 года у ООО «Ключ здоровья» были арестованы активы, включая счета и сами ларьки. И вот теперь сделан следующий шаг. 24 декабря 2021 года в арбитражный суд Ярославской области подан иск «Ярославских энергосистем» о банкротстве ООО «Ключ здоровья». Пока что рассмотрение дела по существу отложено. Суд попросил истца уточнить объем основного долга, пени и штрафов по нему. Следующее заседание арбитража назначено на 28 января 2022 года.