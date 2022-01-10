Варшава, 10 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше выявили еще 10 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Таким образом, количество инфицированных этим штаммом коронавируса увеличилась до 162. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска 9 января на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Если посмотреть на карту, то заражения «Омикроном» зафиксированы уже в каждом воеводстве, больше всего — в Мазовецком, Поморском и Силезском. Одним из новейших очагов «Омикрона» стал Гданьск, где количество заражений этим штаммом может насчитывать порядка 40 случаев», — говорится в сообщении.

Краска напомнил, что по состоянию на 9 января в Польше подтверждены свыше 4,2 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая почти 100 тысяч летальных исходов. К этому времени в Польше вакцинировано более 21 миллиона человек.