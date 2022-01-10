Диксон, Красноярский край, 10 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае ночью 8 января произошёл пожар в модульном здании аэропорта «Диксон». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по факту возгорания возбуждено уголовное дело за «халатность».

СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Пожар в аэропорту Диксона

По предварительным данным, пожар продолжался более 12 часов, в результате чего здание было полностью уничтожено огнём. В результате собственнику был причинён особо крупный ущерб.

«Тушение объекта инфраструктуры не осуществлялось по причине отсутствия сформированного подразделения аварийно-спасательного подразделения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта», — отметили в управлении.

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