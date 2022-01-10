Самара, , 09:16 — REGNUM Снегопады ожидаются в Самарской области. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снег Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщается, что 11 января в регионе ожидается снег. Ночью столбик термометра может опуститься до — 14 °C, днем может потеплеть до — 5 °C.

12 января в Самарской области также ожидается снег. Ночью в регионе может похолодать до — 14 °C, днем температура воздуха может опуститься до — 10 °C.

Ранее сообщалось о том, что 7 января 2022 года в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков на двух метеостанциях (Клявлино и Ч. Вершины).