Москва, 10 января 2022, 09:11 — REGNUM Заявления Госсекретаря США Энтони Блинкена тянут на отдельную номинацию «Мировой жандарм», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Duma.gov.ru

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«То снова Вашингтону мерещатся призраки СССР, то Госдеп требует от Казахстана отчета о необходимости привлечения коллективных сил ОДКБ для нормализации ситуации в стране на фоне террористической угрозы. Мол, по его словам, казахстанское руководство должно было мирно и без посторонней помощи, а лучше, наверное, и с голыми руками выйти против вооруженных банд боевиков, которых Блинкен упорно называет демонстрантами». — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

По мнению парламентария, страшилки о «ресоветизации» не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира.

«В миф об «американской исключительности» в современных реалиях верят все меньше людей, а подобные заявления все больше напоминают риторику холодной войны и блокового противостояния», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Казахстана должны разъяснить своё обращение в ОДКБ за помощью в стабилизации обстановки.

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