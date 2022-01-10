Пенза, , 09:10 — REGNUM В Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки умерли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 10 января общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 4727 случаев. Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 613 человек. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 89 853 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, рост количества заразившихся коронавирусом в России к моменту завершения связанных с новогодними праздниками выходных возможен из-за штамма «Омикрон».

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