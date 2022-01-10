Пермь, , 09:09 — REGNUM Пермский краевой диспансер получит современное оборудование, за которое краевые власти готовы заплатить 213 млн рублей. Такова начальная цена контракта в рамках объявленного аукциона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В онкодиспасере Permkrai.ru

Планируется, что ускорительный комплекс онкологи начнут применять при лечении пермяков уже осенью 2022 года.

«Благодаря закупке нового комплекса мы сможем начать применять в лечении радиохирургию. Это высокодозное, точно сфокусированное радиовоздействие с целью разрушения опухолевого образования. Также важно отметить, что преимуществом данного способа является то, что он наносит минимальные повреждения окружающим опухоль тканям. С помощью линейного ускорителя мы сможем внедрить этот современный способ лечения пациентов с образованиями центральной нервной системы, органами брюшной и грудной полостей», — сказал главврач Пермского краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев.