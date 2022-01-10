Джакарта, , 09:09 — REGNUM Агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии выдало разрешение на экстренное использование пяти типов вакцины против коронавируса в качестве бустера, сообщает Kompas.

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Пять вакцин — это вакцины Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Zifivax.

Бустерную дозу вакцины в Индонезии будут вводить один раз спустя шесть месяцев после полной вакцинации от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Индонезии продолжает расти.

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