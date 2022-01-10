Пять вакцин против коронавируса используют в Индонезии в качестве бустера
Джакарта, 10 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии выдало разрешение на экстренное использование пяти типов вакцины против коронавируса в качестве бустера, сообщает Kompas.
Wallspaper.ru
Вакцина
Пять вакцин — это вакцины Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Zifivax.
Бустерную дозу вакцины в Индонезии будут вводить один раз спустя шесть месяцев после полной вакцинации от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Индонезии продолжает расти.