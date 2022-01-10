Москва, , 09:07 — REGNUM В Бутырском районе Москвы на бывшей промзоны «Огородный проезд» создадут 18 тысяч рабочих мест, сообщается на портале мэра столицы.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На двух участках промзоны площадью 22,5 га построят жилые дома, образовательные и спортивные учреждения, а также объекты общественно-делового назначения. Инвестиции составят 62 млрд рублей.

На одном участке возведут более 615 тыс. кв. метров недвижимости. Из них более 370 тыс. кв. метров территорий займут школы, детсады, спортивные клубы, торговые центры, банки, кафе и др.

На втором участке построят более 245 тыс. кв. метров жилья, в том числе более 60 тыс. кв. метров для переселения москвичей по программе реновации.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Бутырском районе Москвы приступят к реорганизации южный участок бывшей промзоны «Огородный проезд».

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