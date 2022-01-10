Ставрополь, , 09:06 — REGNUM На Северном Кавказе наибольший рост количества разводов пришелся в 2021 году на Чечню и Ингушетию. Этот показатель в республиках составил по итогам 11 месяцев прошлого года 263% и 318% соответственно, пишет АиФ-СК на основании данных Росстата.

Развод Tumisu

В Ингушетии развелась в 2021 году 1381 пара, что на 947 больше, чем в 2020 году, а в Чечне — 3226 пар (на 2001 больше, чем в 2020 году).

В Кабардино-Балкарии прирост показателя разводов составил 136%, в Северной Осетии — 162%, в Карачаево-Черкесии — 167%, в Дагестане — почти 177%.

Меньше всего статистика разводов выросла на Ставрополье — всего на 116%. При этом и по приросту количества заключенных браков в Ставропольском крае отмечены самые лучшие результаты в СКФО.