Новосибирск, , 09:07 — REGNUM В Новосибирской области на данный момент не предполагается введение каких-либо дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 10 января, сообщил губернатор Андрей Травников.

Детская игровая комната Pxhere.com

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«С сегодняшнего дня прекращаются ограничения на работу детских развлекательных центров на территории области, — напомнил Травников. — Прошу Сергея Сёмку, с учётом того, что правительством Новосибирской области в конце декабря было принято решение о дополнительных мерах поддержки бизнеса в этой сфере, оценить, как кто соблюдал ограничительные меры в период праздничных дней — кто добросовестно, кто с нарушением. Оперативно, с предпринимателями, собрать необходимые документы, и довести те финансовые средства, которые у нас предусмотрены для таких организаций и предприятий».

При этом, уточнил губернатор, все остальные ограничительные меры продолжают действовать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года из-за коронавируса была приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок.

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