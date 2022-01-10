Владивосток, 10 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аврора» получит более 5,9 млрд рублей на выполнение перелётов по 36 направлениям — Росавиация объявила итоги отбора получателей субсидии на перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

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В отборе принимали участие АО «Авиакомпания «Аврора» и АО «Авиакомпания «Ангара».

По результатам рассмотрения заявок участников принято следующее решение: заключить соглашения с авиаперевозчиком о предоставлении из федерального бюджета субсидии в 2022 году на сумму 5 920 639 206 рублей и о закреплении за победителем отбора и за авиакомпаниями маршрутов, выполняющими субсидируемые рейсы:

Анадырь — Петропавловск-Камчатский — Анадырь за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Оха — Хабаровск — Оха за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Комсомольск-на-Амуре — Южно-Сахалинск — Комсомольск-на-Амуре за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Хабаровск — Шахтерск — Хабаровск за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск — Комсомольск-на-Амуре за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск — Петропавловск-Камчатский за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Владивосток — Советская Гавань — Владивосток за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Владивосток — Николаевск-на-Амуре — Владивосток за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Магадан — Петропавловск-Камчатский — Магадан за АО «Камчатское авиапредприятие»;

Хабаровск — Зея — Хабаровск за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Хабаровск — Тында — Хабаровск за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Хабаровск — Якутск — Хабаровск за АО «Авиакомпания «Аврора» и АО «Авиакомпания «Якутия»;

Благовещенск — Южно-Сахалинск — Благовещенск за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Благовещенск — Владивосток — Благовещенск за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Владивосток — Комсомольск-на-Амуре — Владивосток за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Хабаровск — Чита — Хабаровск за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Владивосток — Чита — Владивосток за АО «Авиакомпания «Аврора» и АО «Авиакомпания «Якутия»;

Южно-Сахалинск — Красноярск — Южно-Сахалинск за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Владивосток — Улан-Удэ — Владивосток за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Хабаровск — Анадырь — Хабаровск за АО «Авиакомпания «Якутия»;

Красноярск — Комсомольск-на-Амуре — Красноярск за АО «Авиакомпания «Якутия»;

Ковалерово — Хабаровск — Ковалерово за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Южно-Сахалинск — Советская Гавань — Южно-СахалинскАО за «Авиационная компания Авиашельф»;

Северо-Курильск — Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск за АО «Авиационная компания Авиашельф»;

Благовещенск — Хабаровск — Благовещенск за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Красноярск — Улан-Удэ — Красноярск за АО «Авиакомпания «Якутия»;

Нерюнгри — Хабаровск — Нерюнгри за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Улан-Удэ — Хабаровск — Улан-Удэ за АО «Авиакомпания «Якутия»;

Улан-Удэ — Якутск — Улан-Удэ за АО «Авиакомпания «Якутия»;

Чита — Якутск — Чита за АО «Авиакомпания «Якутия»;

Хабаровск — Мирный — Хабаровск за АО «Авиакомпания «Якутия»;

Благовещенск — Якутск — Благовещенск за АО «Авиакомпания «Якутия»;

Красноярск — Якутск — Красноярск за АО «Авиакомпания «Якутия»;

Улан-Удэ — Хужир — Улан-Удэ за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Улан-Удэ — Агинское — Улан-Удэ за АО «Авиакомпания «Аврора»;

Ноглики — Хабаровск — Ноглики за АО «Авиакомпания «Аврора».

Владивосток — Чита — Владивосток за АО «Авиакомпания «Аврора» и АО «Авиакомпания «Якутия».

«Ангаре» в предоставлении в 2022 году субсидии на перевозки — отказано.

Таким образом, как и предполагалось «Аврора» стала единым дальневосточным перевозчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» ответил на вопрос о стоимости авиаперелетов для жителей регионов Дальнего Востока.