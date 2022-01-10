Якутск, 10 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Якутии готовятся к празднованию 100-летия со дня образования республики и намерены развивать культуру и сельское хозяйство. Планы на 2022 год 10 января обсудили в правительстве региона. Основные задачи обозначил глава региона Айсен Николаев, написал он в своём телеграм-канале.

Флаг Якутии

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«Внесены изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства. Документ дополнили отдельной подотраслью — развитием личных подсобных хозяйств. С этого года самозанятые, которые имеют личные подсобные хозяйства, смогут получать субсидии от государства. Рассмотрели изменения, внесённые в госпрограмму «Развитие культуры». Они направлены на получение регионами субсидий из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий», — рассказал глава Якутии.

Реализацию мероприятий в честь юбилея Якутии он назвал требующими серьёзной подготовки. Особое внимание также обратят на обеспечение бесплатными путёвками детей, проживающих на арктических территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года несовершеннолетние, проживающие в Арктике, смогут бесплатно отдыхать на курортах России. На эти цели из федерального бюджета будет выделяться по 500 млн рублей. Постановление, утверждающее порядок и условия новой меры поддержки детей из регионов Арктической зоны, уже подписано.