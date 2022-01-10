Уфа, 10 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Два человека остаются в больнице после отравления парами хлора в банном комплексе в Башкирии. Об этом 10 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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«Девять человек выписаны. Сейчас в ГКБ 21 в отделении для лечения острых отравлений остаются два человека, состояние их относительно удовлетворительное, стабильное. Планируется выписка, после проведения врачебного осмотра и лечебных мероприятий», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, 7 января 2022 года 11 человек отдыхали в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района. Ночью у некоторых отдыхающих ухудшилось самочувствие, они вызвали скорую помощь. В результате все 11 человек были доставлены в медучреждение, где врачи у них диагностировали отравление парами хлора.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.