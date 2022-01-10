Тункинский район, Бурятия, , 09:03 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии по обвинению в убийстве задержан 34-летний местный житель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 43-летнего потерпевшего было найдено вечером 8 января.

Орудие преступления СУ СКР по Бурятии

По версии следствия, в ночь на 7 января обвиняемый пришёл к знакомому в село Тунка, после чего они вместе начали распивать спиртное. На фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость ударил хозяина дома ножом. В результате последний скончался на месте.

«Злоумышленник покинул дома и скрылся, однако следующим днем вернулся обратно, забрал нож и забытую куртку. Орудие преступления он позже выкинул в поле между сёлами», — отметили в ведомстве.

Тело убитого нашли его родители, обеспокоенные тем, что он не отвечал на звонки. Обвиняемый после задержании дал показания и показал место, где выкинул нож. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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