Ангарск, Иркутская область, 10 января 2022, 09:02 — REGNUM Осужденные в исправительной колонии № 2в Ангарске, которые 29 декабря объявили голодовку, прекратили акцию протеста. Об этом 10 января сообщают местные СМИ.

Колючая проволока забора возле колонии
Колючая проволока забора возле колонии
Сергій Ткаченко

Напомним, трое осужденных, которые содержатся в едином помещении камерного типа, более недели отказывались от приема пищи.

Их голодовка, согласно письменному заявлению, связана с несогласием выполнения режимных требований, — сообщили в ГУФСИН.

В конце 2021 года Следственный комитет подтвердил более 30 эпизодов насилия над заключенными в иркутских СИЗО и колониях.

Читайте также: Трое осужденных объявили голодовку в иркутской колонии