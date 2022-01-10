Ангарск, Иркутская область, 10 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Осужденные в исправительной колонии № 2в Ангарске, которые 29 декабря объявили голодовку, прекратили акцию протеста. Об этом 10 января сообщают местные СМИ.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Напомним, трое осужденных, которые содержатся в едином помещении камерного типа, более недели отказывались от приема пищи.

Их голодовка, согласно письменному заявлению, связана с несогласием выполнения режимных требований, — сообщили в ГУФСИН.

В конце 2021 года Следственный комитет подтвердил более 30 эпизодов насилия над заключенными в иркутских СИЗО и колониях.

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