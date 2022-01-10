Москва, 10 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий введение в России крупных штрафов за нарушение тишины, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Николай Чеканов ИА REGNUM Многоквартирный дом

Если поправки в КоАП найдут поддержку, штрафы от 2,5 тыс. до 100 тыс. рублей будут выписываться за нарушение тишины по ночам. Для граждан штрафы могут составить до 5 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Инициатива направлена в правительство РФ для получения официального отзыва.

В июне 2021 года Госдума в первом чтении приняла поправки в Жилищный кодекс, которыми вводится отдельная статья, содержащая требования к собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по пресечению нарушений прав соседей со стороны лиц, допущенных собственниками в принадлежащие им жилые и нежилые помещения.

Предусматривается механизм, позволяющий собственнику не допускать нарушения прав соседей и оперативно их пресекать, устанавливается ответственность собственника за нарушение тишины в ночное время, за нанесение ущерба общему имуществу; за систематическое неисполнение указанных обязательств собственники несут административную ответственность. Среди авторов — депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

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