Ульяновск, 10 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Ульяновская область получит средства Фонда ЖКХ на замену старых лифтов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

По данным властей, на заседании правления Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка региона по замене устаревшего лифтового оборудования в многоквартирных домах. Ульяновская область получит около 67 млн рублей.

«Они будут направлены на возмещение части затрат при использовании механизма факторинга», — говорится в сообщении.

Всего в 2022 году планируют заменить 148 лифтов в 44-х многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда, где проживают 15 тыс. человек. На это потребуется более 443 млн рублей.

По оценке властей, всего в Ульяновской области требуется заменить и модернизировать около 3 тыс. лифтов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин на встрече с главой Ульяновской области Алексеем Русских заявил, что при досрочном выполнении программы переселения из аварийного жилья (охвате более 2 тыс. человек) корпорация окажет поддержку не только при расселении аварийного жилья, признанного после 1 января 2017 года, но и при реализации других программ.

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