Мадрид, , 08:59 — REGNUM «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

На 10-й минуте матча нападающий «Атлетико» Анхель Корреа забил гол с середины поля. На 29-й минуте защитник «Вильярреала» Пау Торрес сравнял счёт.

«Вильярреал» вышел вперёд во втором тайме после гола защитника Альберто Морено на 58-й минуте. А спустя девять минут хавбек «Атлетико» Жоффрей Кондогбиа восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Вильярреал» занимает восьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 29 очков. «Атлетико» идёт на четвёртом месте с 33 очками.