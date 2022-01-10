Москва, 10 января 2022, 08:58 — REGNUM В Москве 10 января ожидается снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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«За последние 12 часов в Москве зафиксировано 4 мм осадков, в Подмосковье — до 11 мм, что составляет 25% месячной нормы. Сейчас на улице пасмурно, идёт снегопад, температура воздуха минус 6,6 градуса», — сказал метеоролог.
По его словам, метеоусловия в течение дня будут определяться ложбиной циклона и атмосферным фронтом, из-за чего ожидается облачная погода и снегопад, утром и вечером — сильный, выпадет 5−8 мм осадков.
«Сугробы вырастут до 35 сантиметров», — уточнил Тишковец.
Столбики термометров в Москве опустятся до пяти градусов ниже нуля, в Подмосковье — до семи градусов мороза.