Оренбург, 10 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области двое сотрудников локомотивного депо безрезультатно обжаловали приговор по делу о краже дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

George Hodan Суд

По данным судебной инстанции, в сентябре 2020 года машинист и помощник машиниста локомотивного депо совместно со своим общим знакомым договорились о краже дизтоплива. В утренние часы мужчины во время перегона локомотива произвели частичный слив топлива на сумму свыше 60 тыс. рублей.

Вся группа признана виновной в преступлении. Злоумышленники приговорены к исправительным работам на срок от одного года десяти месяцев до двух лет с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Приговор суда вступил в законную силу.