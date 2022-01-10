Брюссель, 10 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Встречу с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной проведет 10 января в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 10 января сообщает пресс-служба альянса.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Вице-премьер Стефанишина примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина, которое пройдет под председательством генерального секретаря НАТО», — говорится в пресс-релизе на сайте блока.

Также указывается, что по итогам встречи генсек НАТО и вице-премьер Украины проведут совместную пресс-конференцию, которая будет транслироваться на сайте альянса.

Отметим, комиссия НАТО — Украина соберется перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе и будет посвящено российским предложениям по гарантиям бесзопасности.