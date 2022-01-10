Кызыл, 10 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Туве новым руководителем администрации главы региона — аппарата правительства назначен государственный и общественный деятель Юрий Ананьин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Руководитель администрации главы Тувы – аппарата правительства Юрий Ананьин

Юрий Ананьин родился в 1965 году в Кызыле, окончил местный педагогический институт, а также Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал завотделом обкома ВЛКСМ, первым секретарем Кызылского горкома ВЛКСМ, председателем Союза молодежи Тувы.

Он трижды избирался депутатом Кызылского городского совета, занимал посты замминистра по делам молодёжи республики, советником главы.

«До назначения на новую должность был заместителем председателя Общественной палаты и руководил аппаратом Общественной Палаты Республики Тыва», — добавили в правительстве.

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