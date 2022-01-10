Чита, , 08:53 — REGNUM В Забайкальском крае разработан перспективный топливно-энергетический баланс, на основе которого создадут схему газификации. Об этом 10 января во время оперативного совещания доложил зампред правительства региона Сергей Гордеев. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Газификация Пресс-служба правительства Удмуртии

«Совместно с компанией «Промгаз» разработан перспективный топливно-энергетический баланс до 2035 года. На его основе в дальнейшем в 2022 году будет разработана схема газификации Забайкальского края», — сказал Сергей Гордеев.

Согласно расчетам, объем потребления природного газа составит порядка 1,13 миллиарда кубических метров при цене 6,2 — 7,7 рубля за кубический метр или 3,4 миллиарда кубических метров при цене 4,2 рубля за кубический метр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент страны Владимир Путин сообщил, что к 2025 году уровень технически возможной газификации страны достигнет порядка 90%. Для Забайкальского края газификация станет решением экологических проблем и улучшит условия жизни для жителей края.

Ранее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков уточнял, что «Газпром» готов на себя взять даже такие сложные задачи, как газификация Забайкалья.

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