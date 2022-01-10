Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве на маркетплейсе портал поставщиков ежедневно заключается к 1 тысяча контрактов. В каталоге размещено более 1,5 млн товаров и крупные заказчики из 39 регионов России, сообщается на портале мэра столицы.

Электронные услуги для бизнеса на «Портале поставщиков» Mos.ru

Пользоваться порталом поставщиков предпринимателям помогает чат-бот и нейросети. Предприниматели могут представлять свою продукцию, а заказчики — совершать закупки в онлайн-формате.

Чат-бот подбирает справочную информацию и предоставляет ответы на вопросы, понятно и подробно объяснит, как правильно подписать оферту, а нейросеть определит категорию товара по загруженному изображению.

ИА REGNUM раанее сообщало, чат-бот появился на столичном портале поставщиков в ноябре 2020 года. За это время обработано более 244 тыс. обращений.

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