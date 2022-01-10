Москва, 10 января 2022, 08:52 — REGNUM В Москве на маркетплейсе портал поставщиков ежедневно заключается к 1 тысяча контрактов. В каталоге размещено более 1,5 млн товаров и крупные заказчики из 39 регионов России, сообщается на портале мэра столицы.

Электронные услуги для бизнеса на «Портале поставщиков»
Электронные услуги для бизнеса на «Портале поставщиков»
Mos.ru

Пользоваться порталом поставщиков предпринимателям помогает чат-бот и нейросети. Предприниматели могут представлять свою продукцию, а заказчики — совершать закупки в онлайн-формате.

Чат-бот подбирает справочную информацию и предоставляет ответы на вопросы, понятно и подробно объяснит, как правильно подписать оферту, а нейросеть определит категорию товара по загруженному изображению.

ИА REGNUM раанее сообщало, чат-бот появился на столичном портале поставщиков в ноябре 2020 года. За это время обработано более 244 тыс. обращений.

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