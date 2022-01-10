Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Обучение блогеров и журналистов противодействию дезинформации и пропаганде предусмотрено в рамках программы по развитию в Таджикистане демократических институтов и гражданского общества, которую намерен реализовать Госдепартамент США. Об этом сообщает 10 января RT.

Таджикистан Steve Evans

В соответствующем документе американского ведомства отмечено, что программу малых грантов запустят в 2022 году. До $500 тыс. выделят на разные цели, в том числе — на поддержку «независимых» СМИ и блогеров.

Проект нацелен на усиление потенциала «независимых блогеров и влиятельных лиц в социальных сетях». Для этого предполагается обучить их созданию материалов, которые могут эффективно «противодействовать дезинформации, пропаганде и экстремистскому контенту».

Предполагается, что материалы будут адресованы в основном молодым людям в возрасте от 15 до 35 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство США по международному развитию (USAID) объявило конкурс предложений, направленных на расширение возможностей для ущемляемых в Сербии групп граждан.

Читайте также: США выделят $6 млн на поддержку маргинализованных групп Сербии