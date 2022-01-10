Сеул, 10 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В 2021 году Южная Корея заняла девятое место среди 16 передовых стран по уровню оборонных технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института планирования и развития оборонных технологий (KRIT).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что в 2008 году Южная Корея занимала 11-е место в рейтинге, в 2012 году — 10-е место, в 2015 и 2018 гг — 9-е место.

Отметим, что данный рейтинг публикуется раз в три года, и за прошедшее время достигнут прогресс в 10 из 26 областей, включая артиллерию, подводные лодки, командное управление и кибероружие. При этом 11 областей, включая радиолокационные системы и космическое оружие, отмечены как «требующие дополнительного внимания».

В топ-3 стран вошли: США, Франция, Россия. Китай расположился на шестом месте, а Япония — на восьмом месте.