Чита, , 08:49 — REGNUM Четыре технологических происшествия зафиксировали в Забайкалье с 27 декабря по 10 января на объектах ЖКХ. Последствия аварий оперативно устранены. Об этом доложил зампред правительства региона Сергей Гордеев 10 января во время оперативного совещания. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Коммунальная авария Фото wikimedia.org

«Две аварии произошли на объектах теплоснабжения в Могоче и Чернышевске, одно происшествие — на объекте водоснабжения в поселке ГРЭС в Чите, одна электроавария произошла в Чернышевске. Все происшествия устранены в нормативные сроки», — сказал Сергей Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов потребовал от руководителей органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих предприятий и глав районов пристально контролировать ситуацию в ЖКХ в холодное время года.

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