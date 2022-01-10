Грозный, 10 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Чечне в скором времени откроют еще одну мечеть. Её возводят в Висаитовском районе Грозного. Финансирование строительства взял на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, пишет ИА «Чечня Сегодня».

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По данным издания, мечеть будет двухэтажной, с двумя минаретами, высота которых составит — 28,5 м, а диаметр купола — 10,7 м. Проект мечети разработан в классическом для чеченской архитектуры стиле — крыша запроектирована по деревянной стропильной системе, имеет овальную форму. Общее число молящихся одновременно в мечети может составлять до двух тысяч человек.

На месте будущего храма побывали муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Они ознакомились с проектом дизайна мечети и планами на строительство. Завершение работ на объекте предполагается уже через год — к началу 2023 года.

Напомним, в сентябре 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в течение года было открыто в регионе 45 мечетей. Общее количество культовых сооружений в Чечне составило 1309.

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