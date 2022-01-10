Омск, , 08:46 — REGNUM Прокуратура Муромцевского района Омской области обратилась в суд с требованием обеспечить ребёнка с редким (орфанным) заболеванием необходимыми лекарствами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

Ребенок в больнице Today.kz

Нарушения были выявлены в ходе проверки. Как отмечается, малолетнему пациенту требуются препараты, не зарегистрированные на территории России.

«Кроме того, ребёнок не обеспечен портативным аппаратом и тест-системами для измерения состава крови, которые также ему необходимы по жизненным показаниям», — отметили в прокуратуре.

Иск будет рассмотрен Центральным районным судом города Омска.

Читайте также: Путин поручил представить предложения о лекарствах для тяжелобольных детей