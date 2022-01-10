Омск, 10 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Прокуратура Муромцевского района Омской области обратилась в суд с требованием обеспечить ребёнка с редким (орфанным) заболеванием необходимыми лекарствами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

Today.kz Ребенок в больнице

Нарушения были выявлены в ходе проверки. Как отмечается, малолетнему пациенту требуются препараты, не зарегистрированные на территории России.

«Кроме того, ребёнок не обеспечен портативным аппаратом и тест-системами для измерения состава крови, которые также ему необходимы по жизненным показаниям», — отметили в прокуратуре.

Иск будет рассмотрен Центральным районным судом города Омска.

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