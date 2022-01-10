Неаполь, Италия, 10 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) RonnyK «Наполи»

Единственный гол в матче забил нападающий «Наполи» Андреа Петанья на 43-й минуте.

На сегодняшний день «Наполи» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 43 очка. «Сампдория» идёт на 15-м месте с 20 очками.

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