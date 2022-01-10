Курган, 10 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Кургане за неделю работы в местный вытрезвитель были доставлены 39 человек. Об этом сообщает управление социальной защиты региона.

Цитата к/ф «А по утру они проснулись». реж. Сергей Никоненко.2003. Россия Вытрезвитель

Вытрезвитель по адресу ул. 2-я Часовая, 48 открылся 1 января 2022 года. Напомним, он работает как структурное подразделение городского Центра социального обслуживания населения.

В вытрезвитель принимаются зауральцы, находящиеся в состоянии опьянения, которых доставили сотрудники полиции, либо те, кто обратился самостоятельно. Граждане могут там находиться в течение 24 часов, но не менее трёх часов, отмечают в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в вытрезвителе Кургана предоставляется лишь первичная медико-санитарная помощь и спальное место.