Уфа, , 08:48 — REGNUM Скончался заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Паралимпийских игр Ирек Нагимович Маннанов. Об этом 9 января сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

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Сообщается, что спортсмен ушел из жизни 8 января 2022 года. Он родился 15 августа 1970 года в г. Белебее. Стал выпускником Белебеевского машиностроительного техникума и Башкирского государственного педагогического университета.

Ирек Нагимович Маннанов был членом паралимпийской сборной команды РФ с 1997 по 2010 годы, являлся десятикратным чемпионом чемпионата РФ по лыжным гонкам (1998—2001 годы), четырехкратным серебряным призёром чемпионата РФ по легкой атлетике в беге на пять тысяч и десять тысяч метров среди инвалидов по зрению (2000—2001 годы), а также двукратным чемпионом РФ (2003, 2005 годы.).

В 1998 году на Паралимпийских играх в Нагано в Японии стал двукратным чемпионом, двукратным серебряным призером, чемпионом в эстафетной гонке. В 2002 году на Паралимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в США два раза становился серебряным призером. В 2006 году на паралимпийских играх в Турине в Италии спортсмен в составе сборной РФ занял второе место в эстафете.

В 1998 году Ирек Маннанов был признан «Выдающимся спортсменом Республики Башкортостан». Сотрудники министерства спорта Башкирии выражают глубокие соболезнования родным и близким.