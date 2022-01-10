Кемерово, , 08:46 — REGNUM В Кемеровской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве во время поставок в образовательные учреждения суррогата под видом сливочного масла. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сливочное масло (сс) congerdesign

В ходе проверки было установлено, что между Комбинатом питания управления образования администрации Кемерова и коммерческими организациями были заключены муниципальные контракты на поставку сливочного масла для 191 образовательного учреждения. Преступная группа, состоящая из руководителей коммерческих организаций и начальника отдела снабжения муниципального учреждения, обманным путём поставляла продукты питания, не соответствующие требованиям ГОСТа и технического регламента таможенного союза.

Материальный ущерб составил более 8 млн рублей.

С одним из обвиняемых было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершеённое в особо крупном размере, организованной преступной группой». Уловное дело направлено в суд. В отношении ещё пятерых предварительное расследование продолжается.