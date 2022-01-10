Рим, 10 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип Ювентуса

На 11-й минуте матча нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам открыл счёт, а спустя семь минут форвард «Ювентуса» Пауло Дибала восстановил равновесие.

В начале второго тайма футболисты «Ромы» забили два мяча, отличились полузащитники Генрих Мхитарян на 48-й минуте и Лоренцо Пеллегрини на 53-й.

Тем не менее, «Ювентус» за семь минут смог не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Голы забили Мануэль Локателли (70-я минута), Деян Кулушевски (72) и Маттиа Де Шильо (77).

У «Ромы» была возможность уйти от поражения. На 81-й минуте красную карточку получил защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, а на 83-й Локателли не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Ювентус» занимает пятое место в чемпионате Италии, в активе команды 38 очков. «Рома» идёт на седьмом месте с 32 очками.

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