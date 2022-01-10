Петропавловск-Камчатский, 10 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. На Камчатке заведующая детским садом в селе Манилы Пенжинского района попалась на служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 января в краевом СУ СКР.

Prokuror-kaluga.ru Служебный подлог

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Выяснилось, что подозреваемая в марте 2018 года заключила фиктивный трудовой договор от имени 47-летней женщины, которую якобы трудоустроили в учреждение секретарем. При этом заведующая знала, что женщина не живет в пределах Пенжинского района и не собирается исполнять обязанности секретаря. Тем не менее заработная плата ей начислялась и выплачивалась на счета подконтрольные подозреваемой. Местному бюджету нанесен ущерб на более 620 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии обратилось в прокуратуру страны с просьбой о привлечении к уголовной ответственности четырех бывших членов правления ГАО «Латвийская железная дорога» (Latvijas dzelzcels).