На Среднем Урале проводят проверку из-за схода вагона с рельсов
Екатеринбург, 10 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. На Среднем Урале проводят проверку по факту схода вагона с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Рельсы
С рельс сошла первая тележка грузового вагона с каменным углем. Инцидент произошел ночью 10 января на станции Екатеринбург-Сортировочный.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.