Екатеринбург, 10 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. На Среднем Урале проводят проверку по факту схода вагона с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Рельсы

С рельс сошла первая тележка грузового вагона с каменным углем. Инцидент произошел ночью 10 января на станции Екатеринбург-Сортировочный.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.