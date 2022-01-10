Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга заявила о законности постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и необходимости его исполнения. Именно этот документ регулирует весь режим ограничений в Петербурге, в том числе требование о проверке QR-кодов сертификатов о вакцинации или перенесённом ковиде при посещении целого ряда общественных мест.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Ранее несколько десятков предприятий и организаций в Петербурге заявили о том, что не будут исполнять это требование, ссылаясь на его «незаконность». Однако в надзорном ведомстве опровергают эти утверждения и напоминают о наказаниях за несоблюдение норм о QR-кодах.

В частности, за допуск посетителей в организации (общественные места, объекты торговли, питания) без предоставления QR-кода о прививках или других установленных Минздравом документов виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ.

«За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, — предупредили в прокуратуре Санкт-Петербурга. — В случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности смерть людей предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет».