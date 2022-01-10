Киев, 10 января 2022, 08:40 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между двумя странами. Об этом Мельник заявил в интервью медиагруппе Funke.
По словам Мельника, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник заявил, что власти Германии должны «окончательно» отказаться от газопровода «Северный поток — 2».
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