Киев, 10 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между двумя странами. Об этом Мельник заявил в интервью медиагруппе Funke.

МЗС України Андрей Мельник

«Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», — сказал он.

По словам Мельника, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник заявил, что власти Германии должны «окончательно» отказаться от газопровода «Северный поток — 2».

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