Пермь, 10 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Перми утром 10 января из-за поступившей анонимной информации об угрозе взрыва пришлось эвакуировать учеников и персонал гимназии №4. Об этом сообщают СМИ.

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Сведения о минировании образовательного учреждения поступили в дежурные службы. На месте работают правоохранители.

В министерстве территориальной безопасности Прикамья отметили, что по факту угрозы теракта проводится проверка, устанавливается автор сообщения. В ведомстве напомнили, что за ложную информацию о теракте предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.