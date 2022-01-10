Павлодар, Казахстан, , 08:38 — REGNUM Из-за введения в Казахстане режима чрезвычайного положения (ЧП), связанного с массовыми беспорядками, в Павлодарской области республики была приостановлена работа детских садов и школ. Об этом 10 января сообщили в казахском оперативном штабе со ссылкой на областное управление образования.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В связи с чрезвычайным положением в стране зимние каникулы для учащихся школ с 1-го по 11-й классы продлены до 17 января. Для студентов колледжей — до 24 января», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также приостановлена работа детских садов и мини-центров. Помимо этого, приостанавливается работа кружков, секций и специальных учреждений (школ для слабовидящих детей с нарушениями слуха и других).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву надежду на скорейшее установление спокойствия в этой стране.